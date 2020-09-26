通識科遭批鼓動年輕人抗爭　學界認為兩者無必然關係

社會上有人批評通識科令年輕人參與抗爭，應將其排除核心科目。本身是通識科教師的教協理事張銳輝今日(26日)在一個電台節目指，年輕人具獨立思考及公民權利表達意見，期望政府不應將施政失誤，怪罪於通識科或教育工作，又指「有千百對眼監（視）住」，不相信教師以此鼓動學生參加抗爭。教聯會副主席鄧飛亦指，通識與抗爭無必然關係，通識科只是讓年輕人早接觸政治時事，「變黃，變藍」應另當別論。

張銳輝指政府不應高估通識科的影響力，而課程中提及法治，是為學生帶出基本概念，為往後學習打好基礎，應交由教師專業處理。鄧飛則支持檢討通識科的內容，他指，如科目有課程涉及《基本法》或國家憲法等，教師並非專業法律人士，未必有足夠法律知識教導學生。他又指，教科書送審機制可釐清通識科較難掌握的概念，如公民抗命應否教授。

教育局成立的學校課程檢討專責小組發布新高中課程最終報告，當中建議新近發生、未完結的事件，未能核實資訊數據的客觀程度及可靠性，均不宜用作通識科教材。張認為該說法奇怪，質疑談及公共衞生單元時，是否只能以2003年沙士為例子，而不能談及今年的新冠肺炎疫情。鄧飛則同意不宜以新近發生事件作教學，他指網上充斥惡搞、不實資訊，若急於將正發展的社會議題用作教學，對老師構成不小壓力。

報告又建議維持通識科必修，但獨立專題探究（IES）轉為選修，亦容許筆試與獨立專題探究的評級分開匯報。張銳輝及鄧飛均認同報告維持通識科必修，隨意更改或失去文憑試國際地位，惟若不做獨立專題探究，會失去該科的實踐課程目標，重回「一試定生死」，不利應試能力較弱的學生。