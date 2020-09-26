陳同佳未赴台投案死者母親欲聯署施壓　管浩鳴稱下周再商討

觸發港府修訂《逃犯條例》、一度引起香港與台灣政治風波的台灣殺人案疑犯陳同佳，去年10月23日在本港涉洗黑錢案刑滿出獄後，表示會赴台自首，但至今快將1年仍未前赴台灣。曾表示說服陳同佳前赴投案的香港聖公會教省秘書長管浩鳴今(26日)表示，將於下周與陳及其家人會面商討有關事宜，有消息會再作通知。有報道指，女死者潘曉穎的母親促請陳於下月23日、即出獄滿一周年前赴台自首，否則會發起聯署等活動施壓。

陳同佳去年刑滿出獄時，曾向曉穎的家人致歉，並承諾會赴台自首，但至今快將一年仍未兌現。管浩鳴多次表示從來陳無逃避自首，相信對方會承擔有關責任，惟陳一直遲遲未動身，更有指他現時仍住在警方提供的安全屋。

就此，潘母日前接受傳媒表示「人在做，天在看」，希望陳盡快兌現赴台灣投案的承諾，指不想無了期等待，她又稱曉穎是她最疼愛的寶貝女兒，期待能為女兒討回公道，而陳至今仍未就謀殺罪名接受審判，形容是無公理及無公義。

潘母日前再接受傳媒訪問時，隔空敦促陳投案，又指下月23日是其最後投案限期，表示足足給了對方1年時間反省及前赴投案，表示若陳有勇氣就案件負責任，甚至可考慮為對方求情，但永遠不會原諒他。潘母又指難評估陳投案的成數，惟指若限期屆滿對方仍無行動，她不排除會發起聯署等活動，以群眾壓力令對方投案。

陳同佳涉嫌於2018年2月與女友潘曉穎赴台旅遊期間，在台灣殺害女友後返港，並處理女友的財物，他在本港被控4項洗黑錢和3項屬交替控罪的盜竊罪，高等法院經審訊後，於去年4月裁定陳4項洗黑錢罪名成立，被判監29個月，於扣除之前被羈押的日數及三分之一刑期，於去年10月刑滿出獄。