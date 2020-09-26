寶石湖邨至少5單位沖廁水驚現活蟲　專家估計是搖蚊幼蟲

上水公屋寶石湖邨沖廁水驚現蟲患，有住戶的廁所水內出現大量長約1厘米的活蟲，而且出盡方法，如使用漂白水及更換坐廁亦未能杜絕情況。區議員表示至少5戶受影響，分布在至少2幢大廈，促請房屋署跟進。有蟲害專家估計活蟲為搖蚊幼蟲，相信是水箱未有關好，或從氣喉走入所致。

寶石湖邨於去年入伙，居於該邨碧玉樓的住戶指近日如廁期間發現廁所水內有大量長約1厘米的半透明活蟲，入住半年從未發生。從受影響街坊拍攝的片段可見，廁所水面內浮有數條長長的幼蟲，另亦有疑似是一點點的蟲卵。據知該住戶自行把漂白水倒入坐廁內，及後亦有房署工程人員使用高壓水槍清理坐廁、甚至更換坐廁仍未能杜絕蟲患，據知房署承諾會再為其單位更換全套去水橫喉及坐廁。

區議員林卓廷表示，現時已接收5宗個案，分布在至少紫晶樓與碧玉樓2幢大廈，街坊已使用漂白水、熱水等方法自救亦無用，懷疑是公眾用水部分出了問題，擔心受影響範圍可能更廣。他現與房屋署跟進情況逾1星期，但對方仍未找到原因，要求盡快檢查全邨三幢樓宇所有單位，找出蟲患源頭。

香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源相信，片段內的蟲屬搖蚊幼蟲，即一般用來餵治魚的紅蟲，但因長期在水內至變成半透明。他估計應該是天台的水箱未有關好，或從氣喉走入排卵，幼蟲沿去水系統被帶至不同的住戶廁所。他指幼蟲易在充滿有機物的地方滋長，對人體無害，一般存活時間不久，呼籲市民不用擔心。

對於為何市民出動漂白水及熱水等方法亦未能殺死幼蟲，梁估計是廁所的水沖淡了漂白水的濃度或熱水的溫度。他指過去亦曾在康文署的冰池出現搖蚊幼蟲，但廁所系統則為首次，他建議負責部門應清洗水缸，並關好水箱以防再出現類似情況。

房屋署回覆指，本月13日接獲碧玉樓的單位坐廁內發現幼蟲通知，職員後上門協助該住戶清理及於該單位的坐廁和水箱內加注漂白水。該署工程人員曾檢查大廈天台沖廁水缸及該單位的坐廁水箱，均未有發現幼蟲蹤迹，已於大廈沖廁水缸內放入漂餅、大廈天台廁渠氣喉口倒入漂白水消毒，並於本月19日為該單位更換坐廁及沖洗坐廁去水橫喉，以及於本月23日再次清洗大廈天台沖廁水缸。過去2日再接獲2宗同類報告，同屬碧玉樓的住戶，已向水務署及食物環境衞生署尋求協助。