竹篙灣用地不可作房屋用途　政府不排除與迪士尼商討放寬限制

政府早前終於收回閒置10年的竹篙灣迪士尼第二期60公頃土地，消息指政府有意研究在該用地上發展過渡性房屋，惟根據政府與迪士尼之間的《限制性契約》，該土地不可作房屋用途。政府今(26日)回應東網有關該用地未來發展的查詢，稱考慮到現時全球旅遊業不景氣，現階段無計劃把該土地作旅遊相關發展，對用作對整體社會有裨益的用途持開放態度，如有需要會與華特迪士尼公司探討放寬有關契約發展限制的可能性。

政府表示，儘管已決定收回迪士尼對有關用地的認購權，但該幅土地的未來發展仍要符合分區計劃大綱圖，以及與迪士尼之間簽訂的《限制性契約》的土地用途要求。而有關土地在《大嶼山東北部分區計劃大綱圖》中被規劃作未來旅遊發展之用，而《限制性契約》規定該處只可用作相關商業、休憩、體育及文化等用途，但不可用作房屋用途。此外，分區計劃大綱圖和《限制性契約》均有就建築物高度作出限制。

政府續稱，目前有關用地會正用作臨時檢疫設施，安排新冠肺炎確診患者的密切接觸者入住檢疫中心。為確保檢疫設施充足以應付疫情，政府於竹篙灣設置檢疫設施，並會繼續因應疫情發展檢視檢疫設施的供應和需求，竹篙灣檢疫中心第一期已於今年7月開始運作，提供800個檢疫單位；第二期將會在9月內落成，提供700個單位；而第三及第四期將於本年年底落成，提供2000個單位。

一直倡議發展該地作過渡性房屋的議員尹兆堅表示，政府早前一直否定有關建議，並稱該地限制重重難作房屋發展，但今終放口風稱願意去發展，無疑令其藉口不攻而破。他批評政府後知後覺，但「遲做好過唔做」，又認為政府實際上是香港迪士尼的大股東，只要願商討，相信困難不大，促政府盡量與迪士尼商討。他續稱，該處附近正作臨時檢疫用途，認為疫情過後有能力立刻發展過渡性房屋，又認為未來應配合欣澳及東涌等，為大嶼山都會發展作長遠規劃。