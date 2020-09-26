環保署周末5行山熱點宣傳山海無痕　為期3月提高郊野保育意識

為加強宣傳「山海無痕」的郊遊文化，環境保護署聯同4個本地非牟利團體，於本月12日展開為期約3個月的「環保行山禮儀運動」，同時，藉此配合環境局「綠色就業計劃」，透過團體增設一些有時限就業職位，獲聘的環保大使會於周末期間，在5個本地熱門行山地點，向市民宣傳環保行山禮儀，以及保育郊野環境及生態。

環境局發言人今(26日)表示，有見於近期疫情漸趨緩和，政府較早前亦已放寬於郊野公園等戶外公眾地方佩戴口罩的要求，又逢秋季來臨，預期將有更多市民到郊區行山。為盡量減低因遊人增加而對郊野環境帶來的影響，環保署聯同本地非牟利團體展開「環保行山禮儀運動」，提高市民對保護自然環境的意識。

本月12日至12月中的周末，環保大使會於紅花嶺、大欖涌、大澳、青衣自然徑及元荃古道的熱門行山地點，以互動方式進行宣傳，把「山海無痕」的郊遊文化信息帶給市民。環保大使亦會糅合該行山地點的特色，向遊人介紹沿途景色、生態環境和生物多樣性等知識。

另外，漁農自然護理署亦會派員到各個郊野公園內的熱門行山路線宣傳，推廣環保行山禮儀、減少廢物和保育大自然等信息，冀能培育市民良好的行山和郊遊文化。