童裝店設民主女神像　商場業主發律師信要求移除

周小龍在其facebook專頁上載有關禁制令的相片。

童裝連鎖店Chickeeduck於尖沙咀K11 Musea展示一座「香港民主女神像」，及多個模仿示威者的公仔，Chickeeduck集團行政總裁周小龍在社交平台表示，遭業主入稟高院原訟庭，指違反租約，要求頒令強制Chickeeduck移走該塑像。

周小龍今(26日)凌晨在其facebook專頁上表示收到業主發出的禁制令，要求搬走分店有關陳列品，他又上載有關禁制令的相片，稱「民主女神像一出，我哋就立即收到呢疊嘢」，又邀請市民本周末到K11 Musea分店觀賞擺設。

另外，入稟狀原告為K11 MUSEA 的業主香島發展有限公司，指Chickeeduck在櫥窗顯示「香港民主女神像」，以及多個模仿示威者的公仔，違反雙方於去年9月5日簽下租約，要求法院頒令，下令店舖24小時內將有關物品運走。同時要求法庭允許原告，若被告違反命令，他有權進入店舖處理，並要求法庭頒令店舖若要陳列任何展品，事前必須獲得業主同意。

東網記者正向K11 MUSEA查詢，並有待回覆。Chickeeduck早前亦於屯門市廣場、荃灣愉景新城及沙田新城市廣場的店舖內展示「香港民主女神像」，均被業主入稟高院原訟庭，及要求搬走有關的陳列品。