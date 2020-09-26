粉嶺母子「軍火庫」案　23歲仔申保釋被拒押11月20日再訊

香港理工大學男學生偕其母親涉嫌利用粉嶺的住所單位收藏多款武器及裝備，包括一支胡椒球彈手槍、彈匣、防毒面具及防彈背心等，日前被警方拘捕。男學生暫被控無牌管有槍械、無牌進口戰略物品及藏有攻擊性武器共3罪，今早(26日)被押解到屯門裁判法院提堂，控方申請暫毋須答辯，案件押後至11月20日等候警方進一步調查後再訊。被告申請保釋被拒，須繼續還押看管。據控罪書顯示，案件現交由警方國家安全處行動及調查組跟進。

23歲被告呂世瑜報稱理工大學一年級生，其蔡姓母親已獲准保釋候查，她須於11月下旬向警方報到。

控罪指呂於今年9月24日，在其粉嶺欣盛苑的住所無牌管有槍械，即1支胡椒彈手槍及2個胡椒彈彈匣。他另被控於同日在住所輸入戰略物品，即14個防毒面具、3個防毒面具濾芯及1件防彈背心，而他沒有工業貿易署署長所發出的進口許可證。他另被控於同日在住所管有攻擊性武器，即1把26厘米長軍刀、1把30厘米長軍刀及1支37厘米長伸縮警棍，意圖作非法用途使用。

控方指，本月23日警方從社交媒體得知有人在網上兜售胡椒彈手槍，及後警方派員到被告兩母子的住所搜屋，在屋內客廳搜出涉案的胡椒彈手槍及彈匣，在睡房另搜出涉案的防彈背心、軍刀、伸縮警棍、4支氣槍及頭盔護甲等裝備。警方檢取被告的手機及電腦調查，並拘捕被告。被告起初在警誡下保持緘默，惟後來卻在錄影會面中有所招認。

控方指，被告有意圖放售涉案物品使其流出市面，基於案情嚴重，故反對被告保釋，所檢取的胡椒彈手槍及器具亦需時化驗作進一步調查。

辯方則提出以現金1萬港元申請保釋，其姊今日亦有到庭旁聽，其姊願意提供1萬港元作為人事擔保。辯方透露，被告現修讀理工大學的工程學科，剛剛開學。辯方律師亦質疑被告所謂招認口供的自願性，指被告於本月24日由律師陪同與警方會面，當時被告選擇行使緘默權，律師叮囑警方若然要再為被告錄取口供，就必需預先通知律師。惟警方稱會先查問被告的意願，若被告表示有需要律師陪同，警方便會通知律師。

辯方指律師對於被告曾被押解到哪些地方、警方為他進行了哪些程序等並不知情，要求法庭將警方國安部處理本案失職的情況記錄在案，又表明稍後會去信要求警方交代被告錄取口供前後的詳情。不過署理主任裁判官張潔宜最終拒絕了被告保釋，案件押後至11月20日轉介粉嶺法院再訊。