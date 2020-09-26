90%劏房違法改建　有單位漏電跌石屎　住戶自行劃線避擊中

研究發現有逾90%劏房沒有就改建工程向政府申請。

全港關注劏房平台於8月至9月進行劏房違規及監管情況研究，發現有逾90%劏房沒有就改建工程向政府申請，屬違法改建，部分劏房更出現抽氣系統廚廁相連、排水系統淤塞、污水倒灌入屋等情況，有專家指部分劏房更有石屎剝落，甚至有倒塌危機，建議政府加強執法。

建築師關兆倫指，常見的劏房違規問題，包括通風採光問題，例如窗戶或通風系統不合規格，甚至沒窗或窗戶不足；排水系統缺少部分部件，如反虹吸管、通風管等，若喉管出現錯誤接駁及斜度不足，有機會令污水停留在管內出現淤塞；消防安全問題，如走火通道太窄、耐火結構及消防設備不足等；結構問題，如間隔牆過多、大範圍升高地台等。

葵涌區劏房居民賴先生指自己一家三口居住在120呎單位內，因颱風「山竹」影響，單位出現跌石屎的情況，即使嘗試用假天花修補，仍不時出現剝落的現象，單位電掣經常漏電，牆邊亦出現滲水及鋼筋生鏽的情況，但一直未獲業主或政府派員修理。他直言擔心被石屎擊中，只能自行劃線，提醒小孩不要越過界線，避免被石屎打中。他認為，政府有責任保障市民安全及為市民修緝有關房屋問題。

另有部分劏房戶出現抽油煙機喉接駁氣喉的情況，未符合建築要求。關兆倫稱，廁所抽氣扇接駁氣喉，有機會令污染的空氣倒灌至廚房煮食爐，導致交叉感染。

全港關注劏房平台召集人鄧寶山建議，當局應加強巡查執法，責成業主提供安全衞生的環境，同時完善安置政策及設立租務管制。