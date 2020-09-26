網民熱話：貨車尾門吊吊揈　開車「橫掃」綠的

生活上可以有失魂事，不過揸車失魂，後果可大可小。近日有車Cam就在粉嶺拍到一架貨車未鎖上尾門，結果卻令鄰線一架綠的遭殃，過程非常「震撼」。

網民Tai Wong將片段上載Facebook群組「馬路的事討論區」，事發於昨日(25日)早上約9時，現場是粉嶺近聯和墟，片段開始，車Cam拍攝車輛正在交通燈位前等候轉燈，期間一架白色貨車駛至，初時並未有異樣，惟當交通燈轉燈後，貨車起步，突然貨車尾門應聲彈開，但司機未有發現，繼續開車，結果尾門掃向鄰線一架綠的，發出巨大撞擊聲外，更將綠的側鏡「掃走」，碎片散落一地。意外後，司機未有停車，繼續開車離去。

網民對意外都大感驚訝，更擔心一旦尾門掃向途人，後果不堪設想，「如果拍中行人分分鐘死人！」「如果26頭都爆」，不過更多人對司機「零反應」感到不可思議，「咁大聲， 又大大力拉咗下，唔係唔知啊嘛？」「拍到咁仲唔即刻停？」質疑司機有危險駕駛之嫌。

網民有話說

Zidane Shiu：知都扮唔知

Eric Law：咁都想走，現在咁多Cam點走呀

林寧：唔知點解好多貨車佬唔閂門...

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