調查發現逾7成人曾於港鐵遭性暴力　團體促正視問題

港鐵性暴力情況未見改善，有團體進行網上問卷調查發現，逾7成受訪者曾於港鐵範圍內遭遇性暴力，當中只有3人曾向港鐵職員求助；逾9成受訪者認為港鐵缺乏保障乘客免受性暴力滋擾的措施或指引。團體促港鐵正視性暴力問題，並提出提出9項建議，包括為乘客增設求助渠道、改善站內的防止性暴力的宣傳，並加強職員培訓。

關注婦女性暴力協會轄下的性別友善關注小組於去年6月至今年2月進行網上問卷，收集419個過去3年公眾於港鐵範圍內經歷或目睹性暴力的情況及回應。該協會亦引述警務處鐵路警區數字，指出過去3年在港鐵內發生的性罪行案件數字相若，反映問題持續一直未有改善，當中非禮案件佔全港約1成4；偷拍個案更佔全港約3成6。

調查發現，逾7成受訪者指曾在港鐵範圍內遭遇性暴力，其中只有3人有港鐵職員協助；另有約4成人曾在港鐵範圍目睹他人遭受性暴力，當中亦只有6人事後通知職員。而不論是遭遇還是目睹性暴力，9成都在車廂內發生，以上兩批受訪者中，各有4成4及3成6人認為通知職員的作用不大。

至於港鐵應如何改善性暴力的處理，有超過7成受訪者選擇「令乘客更容易獲得求助資訊」、「加強停止性暴力的宣傳」及「為職員提供處理指引及培訓」。該協會總幹事王秀容表示，香港現時防止性暴力的宣傳主要呼籲受害人主動求助，認為較為落後，建議應加入鼓勵旁觀者出手相助的字句，以提升求助意欲。

該協會亦建議港鐵在手機應用程式的查詢系統內加入辨識性暴力及相關字眼，作適時回應，同時港鐵亦可公開手機程式，及職員培訓的相關指引，讓公眾了解及檢視。