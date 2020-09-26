港鐵票機只加不減　組織批機制屬數字遊戲促檢討

港鐵票價可加可減機制多年來被批「只加不減」。

港鐵票價可加可減機制多年來被批「只加不減」，有關規定設「封頂機制」，一旦票價調整高於家庭月入中位數變動，有關加幅將在隨後兩年增加。不過，新冠肺炎疫情持續打擊本港經濟，多項數據錄得歷年新低，甚至出現負數，代入港鐵票價計算公式，明年或出現需減價情況，但因要追加今年加幅，或會「加完再減」情況，視乎幅度，有機會即使減價，但實際票價仍較上一年高。有關注組織批評機制如數字遊戲，「點都係加」，促盡快檢討。

現時票價公式為去年12月綜合消費物價指數，加上去年第4季運輸業名義工資指數變動，乘以0.5後再扣減0.6%特別調減。而今年6月原可加價2.55%，但因去年底家庭月入中位數變動為負2.48%，觸及「封頂機制」需要凍結票價，加幅將在隨後2年追加，分別是明年1.28%及後年的1.27%。

在有關封頂追加機制下，意味即使明年票價調整公式錄得需要減價的結果，但因要追加1.28%的加幅，票價仍可能「只加不減」。雖然有關公式是以12月或第4季計算，但今年7、8月消費物價指數均錄得跌幅，其中8月份為下跌0.4%。若以最新數據計算，可得出票價需減0.5%，假如今年底仍未見經濟復甦，港鐵明年或大機會需減價。

事實上，假設各項數字不變、港鐵明年中需減價0.5%，但因港鐵今年延長3.3%優惠，假如其優惠不繼續，市民明年1月仍然「硬食」3.3%票價加幅，6月再加今年1.28%的追加加幅，才可獲0.5%減價。假設現時某程車費為27港元，明年初即會加至約27.9港元，年中追加加幅至28.3港元，再獲減票價至28.1港元。換言之，即使公式得出要減價0.5%，實際仍變相要加價4%。

扶貧委員會委員、社區組織協會幹事施麗珊批評可加可減機制如數字遊戲，「加加減減之後都係加」，認為交通開支對基層經濟負擔沉重，港鐵過去賺盡市民錢，應多盡社會責任。她又稱若計算錄得要減價，即代表市民難承擔加價，故不應再加上去年、前年加幅，增加市民負擔。