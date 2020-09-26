白石高球場擬收回改建停車場　團體促於體育園區設永久場地

因應近年土地問題，港府計劃將高爾夫球練習場改作房屋等用途。位於馬鞍山的白石高爾夫球練習場，亦有意在年尾租約到期後重新招標，期間將改建成露天停車場，有團體今日(26日)抗議，批評政府抹殺香港高爾夫球運動的發展及需要，要求保留白石高球練習場，並落實於2027年的白石體育園區的計劃中，設立永久練習場地。

超過22年歷史的白石高球練習場，一直以短期租約形式申請用地，每3年續約一次。高球場經營者李大光指，於5月租約到期時，地政總署稱為公平起見，將先收回土地，再作重新招標，期間，附近的露天停車場將搬遷至上址；惟受疫情影響，租約將延期到今年年底。

香港障建高球協會會長廖鍇滿批評政府莫視弱勢社群需要，他稱，現時有逾40間特殊兒童學校，超過600名學童，分别於白石及屯門高球場練習。他坦言，若政府收回場地，只餘下屯門練習場，學童將失去身心發展的機會。

香港康樂體育專業人員總會會長李粵閩直斥，政府對市民打高爾夫球的需求視而不見，又指白石練習場收費便宜，去年使用人次逾8.5萬，疫情期間更爆滿，比平時增加3倍，上半年的使用人次已達去年總人次。他說若收回場地，近300名員工將面臨失業。

另外，政府於2013年展開初步研究，於白石興建體育園區，包括棒球及板球等體育設施，惟計劃並未納入高爾夫球設施。李建議，政府於園區內興建合乎國際標準的高爾夫球運動練習場地，以配合高爾夫球作為體院精英項目的發展。