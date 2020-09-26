港府稱12人蛇已各自委任2律師　關注組質疑與事實不符

12名港人於8月涉由本港出發擬偷渡往台灣時被廣東海警截獲，目前拘留在深圳鹽田看守所。港府早前曾表示，駐粵辦曾與內地當局了解，12人身體狀況良好，並已各自委任2名中國官方名單上的律師。惟有關注組表示，其中1名被捕人士的家屬委託的內地律師發現，該名被捕人士只有1名律師代表，且於被捕一個月後始委派，與當局指各人已聘請2名律師的說法有出入。

「12港人關注組」在其Facebook專頁稱，其中一名姓嚴被捕人士家屬委託的律師，在深圳市法律援助處查詢發現，內地官方於本月24日，即嚴被捕逾1個月後始受理案件，並僅安排了一名律師。惟家屬委聘的律師到鹽田公安分局，對方則以被告已請了2名律師為由，拒絕家屬委聘的律師替嚴交辯護資料。關注組又稱，另一名姓張的被捕人士，其家屬委聘的律師亦被刁難。

關注組質疑，當局為了不讓被捕人士與家屬聘請的律師會面，故聲稱12人已自行揀選2名中國官方名單上的律師。

12人上月23日疑乘坐由本港一個黑幫安排的快艇，由西貢布袋澳出發，打算偷渡潛逃台灣後申請政治庇護，惟於果洲群島對開內地水域被截獲，涉嫌非法入境內地。港府早前表示，要先讓內地司法管轄區用內地法律，處理被拘留港人涉非法入境問題後，再以一貫做法將有關人士接回香港。