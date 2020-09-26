荔枝角公園擬設寵物區　康文署因疫情暫緩計劃

為推動人寵共融，康樂及文化事務署原定於今年8月至10月期間，在荔枝角公園近寶輪街出入口一幅面積約2000平方米的草地，進行「寵物活動區」試驗計劃，開放公園予市民攜同寵物進入。不過，康文署稱因受新冠肺炎疫情影響，已暫緩在該處推展有關試驗計劃。

康文署表示，一直收到有市民反映，建議在荔枝角公園設立寵物活動區，署方於2017年透過「公園實驗室」的活動，在該處進行「寵物活動區」試驗計劃，並普遍獲得市民正面回應。該署遂於2018年諮詢深水埗區議會，惟因當時未在區議會得到共識，故最後未有進一步推展有關計劃。

不過，該署稱近年不少市民提出全面開放個別公園讓市民攜同寵物進入，讓不同的使用者在共融環境下使用公園設施，促進社區交流融合，而該署本年初亦收到深水埗區議員的建議，要求該署再次在進行「寵物活動區」試驗計劃，經與區議員詳細討論後，通過該試驗計劃。

在原定計劃下，荔枝角公園「寵物活動區」試驗計劃原擬於8月至10月期間，逢星期六、日及公眾假期，上午10時至晚上10時，於上述地點進行。計劃期間該署會在荔枝角公園進行意見問卷調查，和透過深水埗民政事務處進行地區諮詢，並會視乎收集到的居民意見，再次檢視有關安排，惟受疫情影響，有關計劃已暫緩。