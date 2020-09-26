華府公布制裁11中港官員細節　受制裁人士不得參與港府對美交易

美國財政部因應香港實施《港區國安法》，於8月宣布制裁11名中港官員，包括特首林鄭月娥等人，指他們損害香港自治。財政部周五（25日）公布制裁令的執行細節，列明美國人可與港府部門往來，但受制裁官員不得直接或間接參與。

財政部發出「常見問題F&Q 840號」文件，說明在中港官員受制裁下，只要制裁對象沒有直接或間接參與，美國人可繼續與制裁對象任職或控制的香港政府部門進行常規往來。

此外，華府亦禁止美國人與制裁對象交易、處理他們的物業或物業利益，包括任何由一名或更多受制裁人士直接或間接持有50%權益的實體。財政部提醒美國人在與制裁對象任職的港府部門來往時，應注意確保自己沒有在未經外國資產管理辦公室（OFAC）批准下，與相關人士進行直接或間接交易。不過，美國人可以訂立與港府非受制裁官員簽署的合約，而該官員應獲港府授權簽訂相關合約。

按照美國財政部早前公布的制裁名單，制裁對象包括特首林鄭月娥、律政司司長鄭若驊、特首辦主任兼國安委秘書長陳國基、保安局局長李家超、政制及內地事務局局長曾國衞、警務處處長鄧炳強、前警務處處長盧偉聰；中央官員包括全國政協副主席、國務院港澳辦主任夏寶龍、港澳辦副主任張曉明、中聯辦主任兼國家安全事務顧問駱惠寧、駐港國安公署署長鄭雁雄。

保安局局長李家超表示，美國的行為都在預期之內，再次暴露他無理的霸權主義。他強調，維護自己國家安全是天經地義的事，他不會有任何動搖，只會更堅守信念，恪守崗位，履行職責及維護國家安全。