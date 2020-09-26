東鐵線新信號系統啟用無期　港鐵暫緩紅磡至旺角東站新路軌接駁

為配合沙中線下的東鐵線伸延過海，港鐵原定本月12日更新東鐵線新信號系統，惟因在測試時再次出現問題，已煞停安排，現時啟用無期。消息指，港鐵原定在11月在部分非上班日時段，暫停東鐵線紅磡站及旺角東站之間服務，以進行新軌道接駁工程，期間將安排接駁巴士代替，但最新消息稱因新信號系統投入無期，有關安排亦要押後。

港鐵回應東網查詢時，指因應早前宣布暫緩東鐵線新信號系統投入服務，其後續的關鍵工程，即在紅磡站與旺角東站之間路段進行的新軌道接駁工程亦需作出調整，港鐵公司在進行工程前會詳細計劃，當擬定計劃得到相關政府部門同意後，會盡快公布有關安排。

油尖旺區議會交通及運輸事務委員會主席陳嘉朗表示，向港鐵了解後得悉計劃因東鐵線新信號系統問題而要暫緩。他指出，有關安排主要影響到由新界東欲在紅磡站轉過海巴士前往港島區的乘客，屆時該些乘客或要在九龍塘或旺角東站轉接駁巴士，現時雖未知接駁巴士走線，擔心需要行經衛理道、洗衣街及亞皆老街等經常塞車的路段，加重區內交通問題，希望安排實施時間越短越好。