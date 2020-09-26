心臟衰竭早產B女未好轉　父母感謝網民大量祝福

只在母體孕育29周的早產女嬰小秋彥，因心臟衰竭而緊急剖腹，惟出生僅一個月便經歷爆肺及多次搶救手術，目前仍未脫離危險，正於瑪麗醫院接受治療。適逢小秋彥滿月之際，其父母呼籲市民一起集氣祈福，盼奇迹出現。其父母今早(26日)表示，感恩昨天收到網民滿滿的祝福，惟小秋彥情況未有好轉，主治醫生亦向他們直言小秋彥情況罕見，「這是她行醫廿多年所接觸唯一的個案」。

社交網站專頁「未得歸家的小秋彥」由小秋彥父母開設，分享小秋彥對抗病魔的經歷，其父母指昨天收到大量祝福和支持是前所未料，惟小秋彥的病況未如劇情般好轉，望着女兒，難以說出「妳要加油！」這句說話，深怕成為她的壓力。

他們又說，在9月初小秋彥已經創造過一次奇迹，在醫生判定過腎衰竭後，短暫地重拾部分功能，主治醫生向他們直言秋彥情況罕見，因秋彥同時需面對早產嬰兒普遍存在的風險，包括心導管不閉塞、壞死腸、腦缺氧所導致的身體不協調等，每次處理不善，都會致命。

小秋彥父母仍盼望能有最好的結果出現在他們的家庭，直言「要我們自己去決定放棄或繼續，真的太難、太辛苦、太大責任了，我們相信最好的結果一定會出現在我們這一家，然後我們會勇敢面對。」