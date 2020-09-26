房車男司機疑不滿被切線亮紅藍警告燈　警方：與警隊無關

網上日前流傳兩段車CAM片段，一輛房車司機疑不滿另一輛私家車突然切線，亮起紅、藍色警告燈，與警車類似，其後有人落車「手指指」，疑似指罵涉切線的一方，片段在網上引起熱議，網民紛紛猜測該輛房車的司機是否警務人員。警方今日(26日)回覆東網稱，調查初步確定事件與警隊無關，交通部正跟進案件。

據了解，事發地點疑為大圍沙田圍路近威爾斯親王醫院的南行線，一輛車牌「FU」字頭的房車沿左2線行駛，車cam所在的私家車沿左3線行駛。此時，另一輛私家車疑由左1線切往左2線，房車遂收慢車速，此時車cam所在的私家車疑趁機切入左2線爬頭。

房車司機疑不滿被「被打尖」，踩油左轉入通往沙田路的一條支路，而車cam所在的私家車湊巧亦左轉入該條支路。此時，房車車尾擋風玻璃突亮起紅藍色警告燈，與警車的警告燈相似，其後房車更停在前方路邊，一名戴黑色口罩及穿便服的司機落車，「手指指」疑似指罵私家車司機。

警方發言人表示，留意到網上流傳的貼文，新界南總區交通部人員正跟進調查事件，初步確認查詢中的車牌並非由警隊登記，與警隊無關；又指新界南總區交通部不時在區內進行交通巡邏及執法，若發現有車輛懷疑被非法改裝，警方會安排該等車輛檢驗，並會根據檢驗報告，對違例的項目作出檢控。

發言人提醒，任何車輛的改裝須符合道路安全的原則，並須遵守香港法例第374A章《道路交通（車輛構造及保養）規例》內的有關規定，使用一輛非法改裝燈號的車輛，一經定罪，可被處罰款1萬元及監禁6個月。另根據《簡易程序治罪條例》，任何人藉任何作為或不作為假冒公職人員，或假裝能促致公職人員作出或不作出與其職責有關的任何作為或事情，不論是否意圖取得任何有價值的東西，均可處罰款1000元或監禁6個月。