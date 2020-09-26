華府制裁傾向官員個人身份　鄭若驊夫潘樂陶在美生意或受影響

有法律界人士指若美國認為鄭若驊與潘樂陶之間屬「間接關係」，潘樂陶的美國業務或受到影響。

身兼大律師的議員容海恩指，其實制裁細節並無禁止被制裁人士負責的部門不可繼續與美國簽訂協議，認為制裁傾向於個人，並未有針對港府。她認為，華府的做法是「表面工夫」，實際上「生意照做、錢照收」，質疑美方依然注重經濟利益，故不敢對港府有太大動作。

身兼大律師的議員梁美芬質疑，特首林鄭月娥與所有本港部門都有「間接」接觸，稱美國難與香港完全斷絕來往。她指出，美國一直與香港貿易，雙方有千絲萬縷的經濟利益，如完全劃清界限或制裁，只會損害美方自身利益。她又質疑，美方只是為總統大選作出所謂制裁香港，實際上「搵香港做沙包」，制裁只會導致中、港反對，對美方亦無利益可言。

香港中小型律師行協會創會會長陳曼琪稱，倘若受制裁人士本身不是美國籍，或在美國沒有任何資產，則不會受到影響，亦對港府影響有限。陳又指，文件一方面列明受制裁人士不可間接或直接參與，但另一方面港府卻可以繼續與美方簽訂協議，認為美國財政部的措施無論在法律上、邏輯上都自相矛盾。

陳曼琪認為，美方所謂的制裁是政治操作多於實際，質疑操作上並不可行，文件留白的地方屬於美方的政治操作空間。此外，由於制裁只屬政治行為，故不能排除受制裁人士的家屬，不排除鄭若驊的丈夫旗下的安樂工程集團或受到制裁影響。對於美方的制裁，陳認為此舉如同美方「篩選」中港官員，做法干預中國內政及香港事務，故強烈譴責華府的單邊主義行為。

身兼律師的議員周浩鼎稱，香港是國際城市，每日均與不同國家有來往，批評美國宣布制裁是愚蠢的行為，形容為「搬石頭砸自己的腳」，望華府三思而後行。他又指，文件中所指的「間接」並無清晰定義，只會令美方官員將來與中、港交易時更「頭痕」，甚至損害美方自身的利益。周又稱，「間接交易」的定義可以相當廣泛，有可能影響親人，指潘樂陶旗下的安樂工程集團或受到波及。

美國財政部發出的文件指，美國人在與制裁對象任職的港府部門來往時，應注意確保自己沒有在未經外國資產管理辦公室(OFAC)批准下，與相關人士進行直接或間接交易。相關文件亦說明，只要制裁對象沒有直接或間接參與，美國人可繼續與制裁對象任職或控制的香港政府部門進行常規往來。