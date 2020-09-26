政Whats噏：質疑問題「被消失」 民政處被斥阻區會討論明日大嶼

政府面對龐大財赤仍然硬推「明日大嶼」填海計劃，被炮轟倒錢落海。有灣仔區議員質疑相關計劃將為區內規劃帶嚟顯著影響，要求喺區議會轄下相關委員會討論，指稱民政事務處竟拒絕將有關書面問題列入議程，批評處方阻止區議會討論有關問題。

鑑於立法會延任1年，預料政府會再將涉款5.5億港元有關「明日大嶼」前期工程研究撥款申請提交財務委員會審議。灣仔區議員楊雪盈直指「明日大嶼」計劃涉及興建鐵路同道路連接港島，憂慮對區內規劃同交通造成嚴重影響，包括帶嚟額外車流、令區內商廈嘅需求下降等等。

灣仔區議會發展、規劃及交通委員會將於下周二(29日)開會，而楊向該委員提出7條相關嘅問題，並已獲委員會主席批准，但指民政處並無按委員會主席嘅指示，喺會議4日前將書面問題列入議程，形容係「消失的文件」。

楊批評處方唔顧及居民福祉，為封殺而封殺，阻止議員質詢係毫無法理依據，認為處方並無履行《區議會條例》嘅職責，而有關官員有膽動用千億公帑，但就無膽面對議員質詢，佢話一定會追究到底。

東網就事件向民政事務處查詢，但暫時未獲回覆。