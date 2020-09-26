疫情下市民分枱做節　酒樓9成滿座仍要蝕本

中秋將至，新冠肺炎疫情近日有紓緩，不少市民提早慶祝中秋，與家人外出食飯做節，但受4人禁聚令所限，酒樓都要一改常態，推出4人套餐。至於超過4人的家庭則要分枱坐，例如2、3枱人要分餸食，兩枱人各吃半隻雞，亦有酒樓提供類似自助餐形式，完整上菜於各圍中間，再由客人自行分配。酒樓負責人直言，即使滿座，但一席菜式分兩三張枱做，都是蝕本收場，只希望市民有地方做節，員工有工開。

倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠表示，昨日(25日)是該店首日提供慶中秋晚宴，亦因為是星期五，生意較好，可做到1.5輪客，今日(26日)9成爆滿。即使如此，因4人禁聚令所限，一圍都要分開數枱，變相員工、桌布、碗碟都要增加，成本亦提高。他續稱，訂座及未有預約的客人各佔一半，估計市民對出外做節仍持觀望態度。

客人容先生說，受4人禁聚令所限，家人都分開日子做節，今日是第2次食中秋飯，下星期則會與另外的親人再食。另一食客朱先生一行13人，分4枱以類似自助餐形式上菜。