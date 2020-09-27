求任幼園教師　寄百封信零回音

幼稚園在疫情下經營困難，至少有七間已停辦或將停辦。在中環一間私立幼稚園實習及做教師兩年的Owen，今年三月起轉為半職教師，人工及工時減半，「以為捱過疫情就冇事」，但今年五月接獲校方通知，因收生不足，七月約滿後不獲續約，他感到心灰意冷或選擇轉行。有幼稚園管理層指，疫情加上「零雙非」影響收生，教師需求減少，今年未曾招聘教師，有人送出百多封求職信均沒有回音。

二○一八年畢業後當幼師的Owen透露，其任職的幼園N1（學前班）至少有一半學生退學，其餘班級亦各有數名學生退學。他認為自己在校內資歷最淺，故成為疫情下的「犧牲品」，離職兩個多月仍難以接受，最不捨一班學生。他至今發出逾五十封求職信，僅兩封有回音，惟面試後均「冇晒聲氣」。他坦言想過做外賣員，倘十一月仍未成功找到教席便會轉行，「（私立幼園）好景時就吃香，一有咩事就係首當其衝」。

上水培幼幼稚園校監蔡雯兒指，疫情下很多私校面臨結業，即使是非牟利資助學校，資助額會因學生不足而有限制，若超過師生比例，就可能考慮教師表現等因素，決定是否與教師續約。她表示，的確有學校「唔需要好似以前咁請咁多人」，特別是鄰近邊境區的學校，教師需求因應跨境生大減而下降，甚至出現人手過剩。

蔡又指，理解有求職者發出百多封求職信均沒有回音，直言「係難啲㗎」，以往實習生未畢業或已預留教職，但目前只能提供實習位。被問到該校職位競爭如何激烈時，她坦言今年至今未曾招聘，「根本冇呢個需要（招聘），老師都唔走」，即使其管理的另外一間私校有招聘，亦主要招募外籍教師。