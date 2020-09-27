展翅青見計劃　報讀人士跌24%

本港青年失業問題嚴重，勞工處設有「展翅青見計劃」，為十五至廿四歲、學歷在副學位或以下青年提供培訓及就業支援，惟報讀人數不足，今年首七個月參加計劃學員僅得一千八百六十一人，較去年同期的二千四百六十一人，大跌兩成四。有職涯顧問指近年青年學歷趨向大學化，但相關計劃予人印象「好似係畀讀唔成書嘅年輕人入讀」，建議政府加強支援，例如把服務對象放寬至大學生，提升青年參加意欲及就業機會。

勞工處資料顯示，今年首七個月有展翅青見計劃的服務機構成功開辦六十班課程，按年減少一成五，同期共有一百九十班已預留的課程沒有開辦，按年上升一成四，主因是報讀學員人數不足，部分則因應疫情而需停辦或延期。

對於參加人數遜色，香港青年協會督導主任鄺穎琦估計，很多港人認為「沙紙」（大學畢業證書）是基本求職門檻，近年青年學歷漸趨大學化，副學士畢業生都會繼續升讀銜接學士學位課程，但政府青年就業支援主要集中低學歷人士，而社會氣氛不太鼓勵青年參加展翅青見計劃，「好似係畀讀唔成書嘅年輕人入讀」。

鄺又提到，青協青年就業網絡每年舉辦青年就業博覽等活動，以往兩周時間已有逾百間企業提供職位空缺，反應熱烈；反之，今年兩周時間只獲約十間企業回覆，數量大減九成，惟有「主動去搵公司」。她認為，港府創造三萬個有時限性職位對青年有一定幫助，但擔心部分職位有專業要求，未能協助非專科畢業生就業。