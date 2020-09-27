網民熱話：棚架上梯駁梯開工　裝修師傅藝高定膽大？

想成為稱職的裝修工人，既要有技術也要有膽識？而近日就有人拍到一名「裝修狂人」工作時的情況，網民都表示看得心驚膽顫，更有人大罵行為太危險，到底是甚麼情況引起網民熱議？

網民Dan Chan上周四（24日）在Facebook群組「裝修佬」分享兩張在將軍澳翠林邨拍到的相片，相中可見一名裝修師傅在3樓單位的大廈外牆工作。不過細心一看，就會發現師傅先在二樓單位外搭建棚架，再於竹棚上搭梯爬到3樓單位窗外進行維修，甚至連梯也是以兩條木梯「梯駁梯」而成，發貼者見狀都表示，「小心啲呀，生命可貴」。

不少網民和發貼者有相同想法，「有事起嚟命都冇呀，唔好貪一時方便。」另一方面有網民不解為何要用二樓的棚架爬到三樓維修，「一個棚架食兩家茶禮？有冇師傅解釋吓？」亦有網民直斥其行為危險，「完全唔掂，唔安全，要報勞工處！」「真係出事就兩個單位都變凶宅啦...」

網民有話說

Cheff Lau：職安就唔肯定，真漢子就梗喇

Pisa Li：嘩，睇到都驚！

Kenny Chan：搭枱就聽得多，呢鑊真係「搭棚」

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