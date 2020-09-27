疫情緩和防疫開始鬆懈　港府：有食肆無量體溫有人違4人禁聚令

第三波新冠肺炎疫情顯著緩和，現行社交距離措施亦逐步放寬及延長至10月1日。政務司司長張建宗今(27日)在網誌表示，隨着人流恢復，市民的防疫意識開始鬆懈，例如有食肆省掉量度體溫、入座率不符合規定，亦有人違反4人禁聚令，包括外傭聚集的地方。

他指執法部門於本月到餐飲及各類表列處所巡查逾4.6萬次及2500次，並分別就違規個案提出123宗及96宗檢控。就禁止羣組聚集規例，執法部門於本月在公眾地方合共巡查約6萬次，發出了超過1000張定額罰款告票予參與受禁群組聚集的人士，並提出17宗檢控。

張稱，政府會密切注視疫情發展，謹慎評估風險，爭取早日落實粵港澳健康碼通關計劃，預期疫情會持續穩定一段時間，但今年冬天出現另一波疫情的機會非常大，又指輕敵乃兵家大忌，呼籲市民在歡度十一和中秋節長假時，做好防疫措施、避免人群聚集。而政府會努力為更好應對未來疫情做足準備，醫管局將於明日(28日)增加派發樣本收集包的普通科門診診所至46間，政府亦會為進行突發性檢測做好準備，當社區出現爆發時，可迅速根據地區或個別群組進行檢測。

他又提到，立法會財務委員會明日會繼續審議，總額約240億港元的第三輪防疫抗疫基金及相關措施撥款申請，期望撥款能夠盡快獲得通過，讓政府全速落實各項措施，進一步提升防疫能力，並為受疫情及防疫措施重創的行業和市民提供援助。