轉約外傭病毒檢測參與率不理想　羅致光：或因誤信取樣痛苦謠言

政府為留港外傭在轉換僱主等待簽證期間，提供免費新冠病毒檢測，以及早找出隱形患者，防止出現相關傳播鏈。勞工及福利局局長羅致光今早(27日)在網誌表示，以過往數星期每天約有180至200名轉合約待簽證的外傭計算，檢測參與率只有三分之一，形容參與率並不理想，並指據了解不少外傭甚至僱主誤信社交媒體所傳的謠言，誤以為取樣會很痛苦，或以為採樣中心屬於高危地方；亦可能是本地疫情有些紓緩，因而不願意參與，他指勞工處會繼續宣傳。

羅又提到，印尼政府將於2021年1月起，實施免除包括外傭在內的輸出勞工就業服務費用的新規定，即日後印尼外傭在申領出國護照、「良民證」，以及印尼社會保障供款費用等，總數約為500至800港元，以及職業訓練費將由僱主承擔，他表示當局對此十分關注，而勞工處已於周五(25日)與印尼駐港總領事館代表會面，以確保新規定不會令香港僱主的聘用費用大增，或對印傭來港就業造成不良影響。

他引述印尼總領館表示，正與印尼政府了解各項服務費用的內容及落實安排的細節，並會向其表達有關意見及關注，又承諾會盡快與香港僱主團體及職業介紹所組織溝通，介紹新規定的內容及實施詳情。