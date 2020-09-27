新移民爭遞表申1萬元爆混亂　長者不滿設經濟審查：不如唔好畀

港府早前宣布透過關愛基金「補鑊」，向來自低收入家庭的新來港定居成員發放1萬港元津貼，首批合資格人士(1971年或之前出生)，可於今(27日)起遞交申請，需時約8周，即最快11月下旬才獲發津貼。有到場遞表的新移民指出，長者難以自行準備入息證明等文件，不滿計劃設有經濟審查，認為應惠及所有長者。及至約10時，勞工及福利局局長羅致光到場視察，並與現場職員談話，逗留約20分鐘離去，期間未有回應記者提問。

位於深水埗的中銀香港分行，接近9時有約30名市民於分行外排隊，等候索取或遞交申請表格。其後分行開門營業，眾人爭相入場，場面一度發生混亂，須分行職員調停。

排頭位的伍先生指出，因「開心有錢攞」，特地提早1小時排隊，冀能盡早取得津貼。他指，已退休2年，靠每月5000多港元綜援過活，惟劏房租金及水電費已花去約3000港元，每日開支須維持在90港元內。他稱，疫情下口罩價格昂貴，無力負擔，只能重複使用4至5日，惟他現正輪候公屋，故不會把款項用以購買防疫物資，打算儲起留待裝修公屋之用。

來港定居約4年、約80歲的關先生指出，家中僅靠任職清潔工的太太支撐，月薪約1萬港元，扣除屋租等雜費，每月僅剩下約6000港元，料會儲起津貼以備不時之需。他又指，計劃要求申請人填寫大量文件，對長者而言有一定困難，認為港府不應審查長者經濟情況，直指「咁審查法不如唔好畀(津貼)」。

任職泥水工人的秦先生則指，疫情下工作量大減，收入跌約一半，加上他不諳廣東話，難以找到其他工作，只能暫以積蓄支付租金等日常開支，財政壓力大增。他指，不會揮霍該筆津貼，打算用作補貼生活開支，料足以支付約2個月租金。