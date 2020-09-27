今年暫收1萬宗網購投訴　黃鳳嫺指直播帶貨易致衝動消費

新冠肺炎疫情下，市民多留在家中避疫，街上不少商舖亦暫停營業甚至出現倒閉情況，網購成為時下消費者常用的購物方式。消費者委員會總幹事黃鳳嫺今早(27日)在電台節目表示，消委會今年至今約收到1萬宗涉及網購的投訴，較之前的4000至5000宗有大幅上升，當中包括口罩銷售及旅遊相關機票等未能退款的投訴，而學習班相關投訴亦有明顯增加。她提醒市民要注意部分新興的購物方式，尤其是「網紅」介紹購物，即直播帶貨的方式，要特別留意或會要求市民於節目期間立即落單。

黃解釋指，相關情況亦受《商品說明條例》規管，但市民看節目期間容易產生衝動消費，於限時購物下沒有格價便付費，又或是轉帳私人帳戶付費，當出現貨不對辦時，因無單據而難以追究。她建議消費者除光顧有商譽商戶之外，最好用信用卡付款，因有退款機制，即使未能收貨都有機會由信用卡公司協助，撇除損失。

另外，政府要求申請「保就業」計劃的兩大超市惠康和百佳，要將最少一半補貼回饋顧客，對於有超市出招以抽獎形式送出3200萬港元現金券，黃認為有關做法或令顧客覺得並非紓解民困，而過往曾有大型抽獎活動出現網上登記系統不勝負荷情況，又或者有不法之徒以代為登記抽獎為名，誘騙長者提供個人資料等。

她續指，消委會亦留意到疫情以來，超市一般產品價格波動不大，但奶粉、食米或罐頭的價錢增幅最多超過10%，惟「買二送一」等優惠卻再無出現，認為對消費者開支會有影響。