逾40%受訪打工仔冀彈性上班　團體倡政府為企業提供津貼誘因

新冠肺炎疫情下，不少打工仔都希望彈性上班。青年創研庫今日（27日）公布有關「優化彈性工作安排應對職場新常態」研究報告，顯示受訪者同意彈性工作安排可令員工平衡生活和工作需要，逾40%受訪者更希望僱主安排彈性上下班時間。研究團體建議政府為機構提供津貼或稅務優惠，以及增設「僱員為本」的彈性工作安排衡量指標等，提高企業推行彈性工作安排的動力。

研究於今年6月以實地意見調查方式進行，訪問521名20至39歲本港全職工作人士。結果發現，有約43%受訪者希望僱主安排彈性上下班時間，有近70%認爲此舉可更靈活地運用時間；有近35%人希望壓縮工作周。不過，另有約45%受訪者理解部分工種無法實行彈性安排。有商會代表指出，若企業缺乏充足的人力和財政資源去提升其配套，彈性工作安排難以實行。

青年創研庫民生組召集人陳昌堅表示，本港大部分僱主一直未有為彈性工作安排做好準備，在疫情期間，只有少數受訪者能夠在家工作，反映香港職場相對欠缺彈性。他認爲政府應進一步優化「遙距營商計劃」，並推行「家庭友善僱主獎勵計劃」，支援中小企業在疫情下可繼續營運和提供服務，為推行彈性工作安排增加空間及動力。

該組成員副召集人廖美欣建議當局檢視相關的勞工法例，進一步保障彈性工作安排下勞資雙方的權益。團體同時建議政府參考外地經驗，增設「僱員為本」的彈性工作安排衡量指標，又呼籲龍頭企業帶頭推行彈性上班，為中小企樹立指標。