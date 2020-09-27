環球經濟陷深度衰退　港府料全球今年難恢復具規模人員往來

陳茂波引述有分析指，疫情導致全球經濟的運行模式需要重塑，香港的中介角色也許會逐漸消失。

全球新冠肺炎疫情持續逾大半年時間，至今疫情一直起伏不定。財政司司長陳茂波撰寫網誌表示，現時環球經濟陷入深度衰退，就業市場持續受壓，預測今年內全球各地都難以恢復具規模的人員往來，對現階段經濟恢復帶來限制影響。

陳引述有分析指，疫情的打擊以至國際地緣政治，都在重塑全球經濟的運行模式與秩序，而大國的角力之中，香港的中介角色也許會逐漸消失。儘管未來一段時間國際地緣政治關係仍會時有緊張，但現實是各地需要保持合作，才能最快推動各地的經濟盡快復甦。

他續指，隨着經濟結構與市場需求的變化，香港提供的服務與產品也會有所調整，本港除了要認清及鞏固既有的優勢，調整定位和策略外，亦要使香港在全球供應鏈、資金鏈及科技競賽中保持關鍵、甚至領先位置。

他又指，香港所擔當的中介角色不斷轉變，當中需要不斷緊貼國際政治和市場變化的需要，調整自身的發展方向、靈活走位。儘管未來一段時間國際地緣政治關係仍會時有緊張，但現實是各地需要保持合作，才能最快推動各地的經濟盡快復甦。