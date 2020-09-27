亞博館旁建臨時醫院　黃偉綸指地盤正進行前期工作

政府早前宣布於亞洲國際博覽館旁興建臨時醫院，並在館內增建社區治療設施，應對未來的新冠肺炎疫情。發展局局長黃偉綸今日(27日)表示，興建費用會由內地全數承擔，建造工程本月19日已開展，項目地盤現正進行前期工作，進展順利。臨時醫院落成後可提供容納逾800張病床的負氣壓病房，以期在4個月內建成。

黃指臨時醫院會採用「組裝合成」（MiC）建築技術興建，承建商亦與建築署、醫管局和其他政府部門緊密溝通、進一步改善設計圖紙，確保組件設計符合香港法例要求、消防安全標準等。內地廠房會陸續開始生產模組的程序。

至於亞博館方面，黃偉綸指亞博館1及2號展館內約有900張病床，進一步擴展的社區治療設施設於8至11號館，合共近1000張病床。館內正增建治療設施，病床隔間、負壓病房模塊大部分已放置妥當，接著會搭建員工設施、安裝機電設備、水喉渠管等，預計約4周內完成。現時的工程人員和日後所有人士入場前，都要經過智能測溫消毒通道，以清潔衣服和隨身物品。

他又指亞博館的原設計非用作治療設施，加上晚間機組運作模式，不能24小時提供冷氣，工程人員與建築署及亞博館商討後，決定加裝8台獨立風冷式製冷機組，每個展館兩台，重量分別為200噸和100噸。

他引述承建商代表指，亞博館的室內負壓病房出入口會加設雙重門作緩衝間，以穩定房內的負氣壓。每間病房會擺放「流動組合式—高效能空氣微粒子過濾器」，將病房內的空氣過濾後才排出室外。亞博館內會設置共40個負氣壓間隔，每個最多放置4張病床，可提供160張負氣壓病床。