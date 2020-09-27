黎智英為壹傳媒股價異動案15人發聲　學者斥離譜促證監會盡快徹查

壹傳媒股價異動涉造市案，警方本月10日拘捕15人，涉於3日獲利近3900萬港元，事隔半個月，壹傳媒黎智英撰文回應事件，死撐被捕15人是小市民，「何德何能『操控』股價」，聲稱他們只是以買股票方式抗議警方搜查壹傳媒。有本港學者狠批黎智英為15名被捕人士發聲做法「離譜」，促請負責監管市場運作的證監會盡快公開最新調查進展，以正視聽。

黎智英今(27日)於報章撰文提及壹傳媒股異動，以及警方搜查將軍澳壹傳媒大樓事件。他聲稱，警方當日搜查行動旨在「震懾所有傳媒」，他並稱有人說反中亂港的壹傳媒未被「冚檔」，反映本港仍有新聞自由，但他聲言自由是無憂無慮，現時是每天都要冒着「被拉人封艇風險」。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評，黎公開為壹傳媒股價異動案被捕15人發聲，有關做法離譜，並試圖將股價不正常上落與新聞自由扯上關係。陳認為當局要正視以上問題，並促請證監會「快啲做嘢」跟進壹傳媒股價異動案，包括公開最新調查進展，否則會予市民又存在「保護傘」的感覺。

陳又提及，黎智英涉違反港區國安法，至今未被起訴，他促請有關方面查明事件盡快作決定，以免給予外界「雷聲大，雨點小」印象。