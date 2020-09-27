心臟衰竭早產B女小秋彥有進展　父母形容是奇蹟的開始

只在母體孕育29周的早產小秋彥，上月底因心臟衰竭而緊急剖腹，於瑪麗醫院接受治療。小秋彥早前亦被醫生診斷有腎衰竭，若未能排尿會令腎功能惡化，其父母今早(27)表示，小秋彥昨日(26日)滿月，送了父母一份大禮，排出3毫升尿液，形容是「奇蹟的開始」，感謝一起集氣祈福網民。

小秋彥母親今早在社交網站專頁「未得歸家的小秋彥」上發文，指昨日(26日)小秋彥滿月，排出3毫升尿液，雖然與每日排尿100毫升的目標仍有距離，但已是「奇蹟的開始」，家人又感動又興奮，期望情況可持續改善，減少小秋彥所受的痛苦。

小秋彥母親又在文中透露，以往不敢問女兒的排尿情況，擔心若然聽到女兒無排尿，或意味着距離對女兒放手又近一點。發文亦配有一張小秋彥母親昨日早上收到醫護的短訊，該醫護指小秋彥出生時曾喊過一聲，而無心跳的早產嬰，經急救後重拾心跳已是奇蹟，形容小秋彥排除萬難想成為他們的孩子。在得知此事後，小秋彥的父母内心百味交雜，既心痛又感動，讚揚女兒「了不起、是我們家的驕傲」。