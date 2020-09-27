同染流感新冠肺炎傳播率增2.5倍　藥劑師倡幼童接種噴鼻式疫苗

新冠肺炎疫情未止，加上冬季流感高峰期將至，兩大傳染病夾擊下，年底恐疫情大爆發！外國研究初步推算，同時感染兩病可增加新冠肺炎的病毒傳播率2至2.5倍，香港醫學藥劑師學會早前向近200位幼童家長及教職員進行網上問卷調查，結果發現，逾7成家長表示憂慮幼童同時感染流感及新冠肺炎，增加併發症風險。學會建議，幼園應考慮採用噴鼻式流感疫苗，減少幼童哭鬧而產生飛沫及提升整體接種率。

調查顯示，逾8成家長擔心，幼童打針期間哭鬧所產生的飛沫，以及接種疫苗時間長導致人群聚集，會增加感染新冠肺炎風險；有6成家長表示孩子會害怕打針而哭鬧；近7成家長希望選擇噴鼻式流感疫苗。

就注射式及噴鼻式流感疫苗作比較，有學校表示，使用噴鼻式疫苗無論在孩子的哭鬧程度、抗拒程度均較注射式低，因而影響課堂安排的情況亦較少，去年選用噴鼻式疫苗的學校接種率達9成以上，大部分學童平均完成接種時間為1分鐘，注射式則需花5分鐘。

香港醫學藥劑師學會會長崔俊明強調，不可忽略預防流感的重要性，及早接種流感疫苗可減低傳播風險。他指，噴鼻式流感與注射式疫苗成效相若，保護效用高達9成。接種過程做足所有防疫措施，疫苗在噴入鼻腔後，不會因鼻水或噴嚏已失效，只要成功噴入一邊鼻孔足以發揮功效。

他又提到，外國研究推算，感染流感可增加新冠肺炎的病毒傳播率，加上新冠肺炎疫苗預期最快於明年年尾才到港，港府需要提升流感疫苗接種率，預防雙重感染。他建議，政府與藥廠商討，降低噴鼻式疫苗價格，並向學校及私家醫生解釋利弊。