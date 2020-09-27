民主派立會去留民調明結束　陳志全：無論結果為何都不延任

部分民主派議員決定以民調決定未來1年是否續任，調查將於明日(28日)結束。早前已表明不接受延任安排的議員陳志全，今午(27日)出席一個電視論壇節目時重申，不論民調結果最終為何，亦不會影響其選擇。

陳志全強調其議員任期只得4年，未來1年的延任任期欠缺民意授權，又相信其大部分支持者亦不會支持他延任，故決定不延任。他又重提自己曾表示，若全部泛民議員決定跟從具約束力的民調決定走留，他會跟從有關安排；但指泛民在民調進行前並無相關共識，故重申不論民調結果最終為何，亦不會影響其選擇，但如果有十多名議員不延任，民主派應商討未來一段時間的策略。

他又強調自己並非決定永久杯葛立法會，只是未來1年拒絕延任，而自己會參加第7屆立法會選舉。他又以天平作比喻，認為現時情況有如在選擇是否放棄原則，以取得少量資源和影響力，認為泛民要做好判斷。

曾加入臨時立法會的前議員馮檢基則認為，泛民是否擁有三分一否決權，只會影響政改或修改《基本法》等重大議案，強調即使「廿三條」，亦只需一半議員支持即可獲得通過，甚至連《港區國安法》的訂立亦與立法會無關，故認為民主派未來1年是否留在立法會分別不大。