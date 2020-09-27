僅10%長者明白所服藥物效用副作用　組織促醫管局研預先分藥

香港約有28萬名長者屬「多重用藥」，即需要同時服用5種以上藥物，惟現時基層社區藥劑服務不足，令長者健康缺乏有效管理。香港社區組織協會及香港老人權益聯盟今年進行一項問卷調查，訪問66位生活在貧窮線下、須「多重用藥」的長者，發現超過40%受訪長者整理藥物困難、曾不按指示服藥、服用錯誤分量藥物等，有見及此，團體建議政府發展社區藥物服務，以提升基層醫療管理能力。

調查顯示，受訪者平均每日服用8種藥物及10.5粒口服藥物，但只有10%清楚明白處方藥物的效用及副作用，原因主要為醫生未有解釋，亦有逾40%受訪者表示沒有信心自己分藥。另有逾半受訪者表示，過去半年曾服用錯誤劑量的藥物，近70%人曾不按時或忘記服藥。

78歲的何婆婆患有高血壓、骨質疏鬆等問題，每日都要食11種藥，經常會忘記食藥，也搞不清楚每種藥的限制和服用時間。她希望政府派藥時可分裝藥物，分好早、午、晚，方便長者服藥。76歲黃女士負責為長期病患的丈夫分藥，由於丈夫每日都要食16種藥，十分容易混淆。3年前，她不小心讓丈夫服用了雙倍的減免腦退化藥物，致丈夫見暈、作嘔，須入院留醫一周，故她希望政府能預先替病人分藥，減少意外出現。

另外，調查亦顯示，逾50%受訪者過去半年用藥後曾感到不適。如遇到藥物問題，逾半受訪者會向醫護人員求助，其中70%會到急診室，約20%則會繼續用藥，亦有人會自行停藥及自行加減劑量。

調查亦發現，由於每次配藥日數達3個月，受訪者往往獲配大量藥物。超過90%受訪者於過去半年有藥淨餘，而逾80%會把藥「留下看門口」，帶來藥物儲存隱憂，而且藥物欠缺統籌，造成重複處方及藥物相互作用問題，增加藥物風險。

82歲的黃先生每日需食16種藥，他感覺認知障礙藥令他「醉醺醺」，由於難以向醫生及藥劑師反映問題，年初便自行停藥。他形容「食藥食到自己唔正常，又唔知點食」，家中亦累積大量藥物，「愈食愈多」。雖然有社康護士替他分藥，但他希望可以盡量減少用藥，減輕不良反應及重複用藥。

組織建議政府參考國外藥物服務，定期提供藥物整合及最佳化，避免重複或不必要的藥物；同時由藥劑師提供個人化教育，助長者提升藥物知識，掌握正確用藥方法。另外，醫管局可採用樂齡科技，為長者按劑量及服用時間預先分裝藥物，保障安全。

組織亦建議政府恒常化社區藥物覆配計劃，讓長者到社區取藥，並減少每次取藥物的數量，藥劑師亦可提供地區諮詢，解答用藥疑難。而且，組織亦建議把藥物服務納入地區康健中心，減輕公立醫院壓力。