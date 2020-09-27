難以監察貨品價格　政府指惠康凍結售價措施不符回饋原則

第二期保就業計劃規定2大超市百佳和惠康申領工資補貼後，須承諾於9月至11月接受補貼期間回饋市民。政府發言人今（27日）表示，因難以時刻監察貨品價格，亦難以量化回饋措施，令方案欠缺透明度，故不支持2間超市向顧客提供折扣，而政府批准的回饋方案亦不包括任何折扣安排。

政府發言人指出，由於政府及市民亦難以時刻監察超市貨品價格，亦難以區分回饋方案提供的折扣，以及超市平常的優惠，以至未能量化回饋措施，亦令回饋方案欠透明度，故已向2間超市表明不支持把提供折扣納入回饋方案，包括減價、凍價等與貨品價格掛鈎的措施。

發言人又指，惠康獲批的回饋計劃措施中，90%的基本回饋金額是惠贈弱勢社群的現金券、餐券及配對捐款，10%則為提供予前線員工的獎勵。至於惠康凍結300樣指定貨品價格6個月的措施，由於未能量化及欠缺透明度，已知會惠康有關措施不能納入回饋計劃之內。

發言人提到，百佳獲批的回饋計劃，基本回饋金額當中50.5%是惠贈弱勢社群的現金食物券、39.5%是贈予市民的現金券，及10%是給予前線員工的獎勵。由於送贈現金券予市民的措施能夠量化，當局已同意把有關措施納入回饋計劃，並已提醒百佳以抽獎形式派發現金券時須符合相關法例。

惠康和百佳均有申請第二期計劃，分別獲批1.84億港元和1.61億港元，其基本回饋金額不應少於工資補貼額50%，即分別不應少於9225萬港元和8098萬港元。而現時惠康和百佳的回饋計劃分別涉及1億港元及8100萬港元，佔所獲工資補貼金額的54%及50%。