最低工資或凍結於時薪$37.5　資方代表指上調或影響基層就業

據悉，最低工資委員會已完成檢討，明年最低工資或會凍結於時薪37.5港元水平。勞工顧問委員會資方代表郭振華今（27日）在一個電視節目表示，按目前經濟情況，資方無法承諾可負擔的加幅，而且受影響的低收入群體僅有約2至3萬人，佔勞動人口0.7%，相信即使調高水平，對勞工市場的幫助亦不大，屆時企業或會要求低收入人士放無薪假，期望各委員考慮有關情況，讓勞資雙方在法例制度下達成共識，例如待經濟好轉時彌補相關勞工，又建議當局推出針對性補貼計劃，協助他們度過眼前難關。

另外，港府早前推出兩輪保就業計劃補貼僱主支薪至今年11月，但就表明暫不會推出第三輪計劃，郭指出，不少受惠的企業已不斷想辦法改變經營模式，相信部分可繼續經營下去，但若疫情反覆，當局亦拒絕再推保就業計劃，預料企業的結業情況自11月起會更嚴峻。

他又指，疫情持續下，禁聚令仍然生效，現時或只有不足10%餐飲業尚有盈利，大多是成本較低或售賣外賣的店舖，即使農曆新年是零售及餐飲業的傳統旺季，相信屆時市道亦不會有明顯好轉，除非部分企業有方式改變經營，否則只能作出艱難決定。他又提到，全球經濟均出現負增長，僅內地仍有正增長，部分企業關注可否在安全情況下，恢復兩地人流來往，以帶動經濟並讓企業重新發展。