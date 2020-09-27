美國公布制裁細節　鄧炳強：我完全沒有當是一回事

鄧炳強指，即使面對美國制裁也不會動搖他對維護國家及香港安全的決心和信心。

美國財政部上周五（25日）公布制裁11名中港官員的執行細節，列明美國人可與港府部門進行常規往來，但受制裁官員不得直接或間接參與。警務處處長鄧炳強向東網表示，「美國的所謂『制裁』，我完全沒有當是一回事，不會動搖我對維護國家及香港安全的決心和信心，這亦是我的責仼和榮譽，我會繼續帶領警隊，除暴安良，維持社會秩序，專心做好維護國家及香港安全的工作。」

美國因應香港實施《港區國安法》，於上月宣布制裁11名中港官員，包括特首林鄭月娥等人，指他們損害香港自治。有分析指，今次公布進一步確定美國的制裁明顯只是「針對個人」，與過往美國對個別國家實行經濟封鎖及孤立整個國家有明顯分別。

按照美國財政部早前公布的制裁名單，制裁對象包括特首林鄭月娥、律政司司長鄭若驊、特首辦主任兼國安委秘書長陳國基、保安局局長李家超、政制及內地事務局局長曾國衞、警務處處長鄧炳強、前警務處處長盧偉聰；中央官員包括全國政協副主席、國務院港澳辦主任夏寶龍、港澳辦副主任張曉明、中聯辦主任兼國家安全事務顧問駱惠寧、駐港國安公署署長鄭雁雄。