港台立立亂　遲來重啟涉及利君雅投訴調查　並要求延長試用期

消息指，港台將重啟針對利君雅的投訴調查，並延長其試用期120日。

香港電台去年接獲大量針對助理節目主任利君雅的投訴，涉及她出席政府及警方記者會時的表現和行為。消息指，港台決定延長利君雅的試用期120日，管方並將重新啟動調查去年7月至11月期間的相關投訴。

去年「元朗721事件」發生後，行政長官林鄭月娥事發10多小時後召開記者會，期間利君雅多次作出追問，並要求林鄭「講人話」。事件發生後，港台於去年7月至11月期間接獲大量涉及利君雅的投訴，主要針對她出席政府及警方記者會時的表現和行為。

據了解，利君雅於2017年10月3日入職港台，即將完成3年試用期，惟港台於上周三(23日)去信利君雅，決定延長其試用期120日，並稱會重新啟動調查有關她在去年7至11月出席政府記者會時的表現。據悉，利君雅需要在周二(29日)下午5時前回覆是否接受延長試用期，若她拒絕接受管方最新安排，將不獲續聘，需要離開港台。

港台機構傳訊組總監伍曼儀回應查詢時強調，政府有既定機制和程序處理公務員續聘事宜，港台不會評論個別個案。利君雅回應傳媒查詢時，僅稱不方便評論事件。

香港電台節目製作人員工會則表示，獲悉利君雅需於周二回覆是接受延長試用期，而工會會向管方求證事件是否屬實，並要求管方交代由誰決定重啟調查。