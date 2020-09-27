校長會安排逾200跨境生考呈分試　本港教師即時視像監考

受新冠肺炎疫情影響，上學年部分小五跨境生未能回港考呈分試。新界校長會早前授權予教育機構，讓身在內地的跨境生可以在當地考呈分試。該會副主席朱偉林表示，過去一周已為5所學校進行考試，參與學生約有200人，下月亦將有2批學生應考，他們的成績可趕及在10月20日前交予教育局，仍有部分學校10月下旬才能應考。

朱表示，在過去一周為分別為5間小學進行補考或「異地同考」，前者即針對未補考的跨境生，後者則是安排香港及內地學生於兩地同一時間考核。他表示，考試的運作順暢，本港小學與內地家長透過群組聯絡，提醒他們在試前的準備，例如要提早半小時到場，入場時要量體溫及準備「健康碼」，以及要穿校服及帶備手冊等證明文件。

他續指，考生會在深圳福田的一所學校校舍，分別到不同的課室應考，在場會有內地教師監考，同時亦有香港教師視像監考，如遇上試卷或操作上的問題，兩地教師可即場處理。其後試卷亦會速遞回港。

在10月5至9日，將有3所本港小學會再次舉行「異地同考」；在10月12日至15日，亦再有第2批約10多間的學校進行補考，均可趕及在20日前將成績呈交予當局，用作中一自行分配學位的依據。