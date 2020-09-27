海關1900人申延長退休　佔申請人94%

港府2年前提出合資格公務員延遲退休的計劃反應熱烈，本月初公務員事務局指約有3.8萬名合資格公務員選擇延遲退休，以警務處所佔的申請人數最多，達9000多名，而海關亦有大量人員申請有關計劃。海關發言人回覆表示，截至今年9月16日，在約2000名合資格海關人員當中，約1900人已選擇延遲退休，當中包括近1700名海關部隊職系人員。其餘約200多名為貿易管制主任職系、一般職系及文職人員。

海關指，政府推出選擇延遲退休的方案，讓在2000年6月1日至2015年5月31日期間入職政府的現職公務員選擇在65歲（文職職系）或60歲（紀律部隊職系，不論職級）退休。合資格公務員可於為期兩年的選擇期內，決定是否選擇延遲退休。

海關官員協會主席盧凱詩表示，歡迎人員延長退休，認為其經驗能有助部門管治。她指，早就預料會有較多人員申請延長退休，55歲退休仍算十分年輕，仍然可以有工作能力，若延遲退休對於等候強積金時間亦會減少5年（強積金需65歲後才能領取）。而且2000年6月1日後入職政府的公務員，退休後亦沒有晉升及住屋福利，「如果他們願意延長多5年，就會有享有多5年醫療、牙科福利等保障。」

盧凱詩說，協會亦正爭取將延遲退休計劃的適用範圍，擴展至2000年前入職的海關人員。由於今年申請海關職位的人數較往年低，而且合適人選不多，故希望該批舊制同事的經驗能傳承至新同事，「他們經驗最熟海關運作，加上疫情和新申請人手，適合人手係較以往少。」她指，有紀律部隊正爭取延遲退休計劃，相信只要有部隊「開先例」，其後港府應考慮將安排遍至其他紀律部隊。