防暴警將12歲少女壓在地上　警修改字眼由「制服」變「截停」

在本月6日九龍出現警民衝突，一名12歲少女被多名防暴警員壓在地上，警方當日曾指行動是在由於該名少女形迹可疑，警方追截並將其「制服」。但警方今日(27日)回覆傳媒查詢時對該事件的描述有變。警方指該行動是警員以最低武力將該名少女「截停」，沒有再提及「制服」一事，並稱事後曾安慰少女。

警方回覆東網查詢時表示，本月6日下午約4時，警方在旺角西洋菜南街發現有近百人集結及叫囂，遂向人羣發出警告，要求他們離開。然而有部分人拒絕離開，繼續集結，警方於是截停搜查相關集結者。過程中一名少女拔足狂奔，警員「截停」該少女始知她只有12歲，在場警員馬上安排女警安慰及照顧其需要。

但該名女童與現場其餘集結者涉嫌參與受禁羣組聚集，因此她被警方以違反《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》票控。警方又強調重視保護兒童及青少年，亦非常關注有未成年人士逗留在有示威者集結、叫囂、及投擲雜物的街道上；但是，警方同時亦有責任保障所有市民大眾的安全。

警方補充指，任何人士如認為於警方處理任何事件時受到不合理對待，可向投訴警察課作出投訴，投訴警察課會按既定程序公平公正處理。