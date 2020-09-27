政Whats噏：爭取增加村代表津貼　鍾偉平：要有應得尊重

現時每名村代表可獲政府發放每季津貼2680港元，平均每個月有893港元，不過有村代表抱怨10年嚟都無上調過，日前新界鄉議局召開會議時，荃灣鄉事委員會前主席鍾偉平就鬧爆政府，話村代表每月得8百多元津貼係太刻薄，希望可以調整村代表嘅津貼。

鍾指村代表為條村辦事，好多時都自掏腰包出錢出力。況且10年嚟通貨膨脹，上調津貼都只係爭取返應得嘅權益，絕對唔過分。而按季度發放津貼，呢個源自殖民地嘅做法今日已不合時宜，應該要按月發放先至啱。鍾又話如果有人訕笑村代表津貼得咁少，其實唔係奚落緊佢哋，而係嘲諷政府行政失當咁話喎。鍾覺得津貼咁少會令人認為政府無重視過鄉議局，仲諷刺咁講如果政府真係咁節省金錢嘅話，不如成個鄉議局都唔好要啦！

荃灣鄉事委員會主席邱錦平，就指區議員嘅助理都係議員自己請返嚟，唔係選舉產生都可能有萬幾銀人工，而根據《村代表選舉條例》，村代表喺選管會監督下選舉產生，但津貼就咁少。佢期望可以增加到每月有8千至1萬蚊咁喇！不過佢重申唔係為錢，只係想要返份尊重啫。

翻閱荃灣鄉事委員會嘅文件，佢哋認為村代表作為官民之間嘅橋樑。角色非常重要，要代表鄉村反映意見，處理有關原居民合法權益等事宜。佢哋又認為目前嘅社會環境之下，村代表要付出嘅時間同心力都較以前更具挑戰，所以促請政府增加鄉事委員會撥款，同埋調整村代表嘅津貼，由每季改為每月撥款，並提高升幅。

西貢鄉事委員會王水生亦都喺會上批評，政府出個咁嘅價錢係鄙夷佢哋，形容津貼「搭巴士都唔夠」，又話區議員一個月人工都有幾萬銀啦，鄉議局係時候「發揮鄉下佬精神」，同政府講吓數喇！

鄉議局主席劉業強就話，之後開會會向政府爭取調整村代表津貼同埋鄉事委員會撥款，幫補下職員薪酬同埋燈油火蠟，不過暫時未有一個調整目標嘅金額，佢話唔會開價，打算等政府自己諗下加幾多錢同還價喎。咁到底份津貼要加到去邊個水平，一眾村代表先至滿意呢？今次就要考下民政事務局局長徐英偉喇。

其實10年來，村代表津貼唔係無上調過，只係加幅唔係咁顯著啫。民政事務總署回覆本報查詢時指，立法會財委會於2010年通過向村代表發放津貼及相關檢討安排，政府自此按照既定機制係每4年一度嘅「鄉郊代表選舉」後參考累積通脹幅度調整村代表金，金額分別係2015年上調到去2420港元，之後又係2019年上調多260元，去到2680港元，並沿用至今。