一四年違法佔中六周年　議員：黎智英拉咗又唔告難理解

明日(28日)是2014年違法佔領行動（佔中）6周年，雖然佔中發起人戴耀廷等9名被告全部罪成；惟當年同樣公然參與佔中的壹傳媒黎智英等39名主要搞手，被捕至今6年仍未「落鑊」。議員葛珮帆指，佔中案證據確鑿，「有圖又有片」，質疑律政司為何至今仍未向黎等人提出檢控，「佢哋係咪有法律金鐘罩」，又指違法佔領行動令青少年不守法意識明顯加強，演變至2016年大年初一發生的旺角暴動，以及去年6月的反修例示威，一發不可收拾，可謂後患無窮，指刑事案件沒有檢控期限，促律政司向當年的漏網之魚提出檢控。

違法佔中於2014年9月28日凌晨正式啟動，示威者由最初佔領金鐘，期後蔓延至銅鑼灣及旺角等地，歷時79日，至同年12月才結束。數字顯示，警方於非法「佔領行動」期間，共拘捕955人，另有48人於事件結束後被警方拘捕。截至今年6月，共有225人已經或正在經司法程序處理，其中有169人須承擔法律後果，包括127被定罪，及42人須簽保守行為。

被定罪人士的罪名包括「普通襲擊」、「非法集結」、「公眾地方內擾亂秩序行為」、「藏有攻擊性武器」、「襲擊致身體受傷害」、「襲擊警務人員」、「故意阻撓在正當執行職務的警務人員」、「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」、「盜竊」、「處理贓物」、「刑事毀壞」、「刑事恐嚇」、「串謀作出公眾妨擾」、「煽惑他人作出公眾妨擾」和「煽惑他人煽惑公眾妨擾」等，他們被判處的刑罰包括監禁、感化令、社會服務令、戒毒治療及罰款等。

惟事發至今6年，被指是佔中「幕後黑手」及「金主」的黎智英等39名主要佔中搞手，仍未被帶上法庭。佔中發起人戴耀廷、陳健民、朱耀明等9人，於去年4月被法庭裁定串謀作出公眾妨擾及煽惑他人作出公眾妨擾等罪罪成，9人均提出上訴，已定於明年3月2日至4日，一連3天開庭處理他們的上訴許可申請。

9名上訴人包括戴耀廷、陳健民、朱耀明、陳淑莊、邵家臻、張秀賢、鍾耀華、黃浩銘及李永達。當中戴耀廷及陳健民被判監16個月，邵家臻與黃浩銘則判監8個月，餘下5名被告分別被判處緩刑及社服令。陳健民、邵家臻、黃浩銘等3人早前分別已服刑完畢，戴耀廷在服刑約16個星期後獲准保釋外出，等候上訴。