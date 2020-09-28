走私寵物案苦主：從未想過送牠回家的路會是一條絕路

在警方及海關破獲的走私寵物案中，共檢獲75隻貓狗，其中15隻已經離世，而其餘60隻於辦理所需程序後，會交還予寵物的主人或其受託人。有受託人透露，留學生在外需要獨自生活，在長時間的相處下大多與寵物建立深厚感情，並希望己的的愛寵會循合法途徑過境返回內地，詎料不法分子竟走私寵物牟利，令主人深感後悔。有受託人轉述離世寵物的主人稱，「從未想過送牠回家的路會是一條絕路，希望牠若有來生，可以再次做我的仔女」。

周小姐是涉案哥基狗「靜香」主人之委託人，她指事主是在美國留學的內地人。她指，「靜香」現時已被她認領，但牠仍經常感到驚慌，「有少少動靜都會好怕」。周又透露，在新冠肺炎疫情影響下，各國皆實施出入境管制，令留學生希望回國生活時難以訂到機票，而購買寵物的機位更是難上加難，因此不少人透過網上或是朋友的介紹，找到「聲稱合法正規」的寵物移民中介，不料所託非人，據她所知有不少人得悉事件後皆非常擔心。

龍小姐的女兒在澳洲留學，她被女兒的內地友人委託暫時照顧貓兒，又表示事主十分擔心及緊張，希望可以盡快接回寵物。而孫先生是一名事主所聘請的律師，他表示，該名客人住在美國，近月希望回到北京居住，在網上搜尋到一所寵物移民公司，但把受寵交託予涉事公司後一段時間，發現「無晒消息」，繼而發生今次事件。