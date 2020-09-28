上月底走私寵物案多隻貓狗死亡　警指主人輕率決定影響牠一生

警方及海關上月破獲本港近年最大宗走私貓狗案，共檢獲75隻貓狗，案中共拘捕9人。警方指，案件主要是由於在外國生活的內地留學生在疫情間，希望回到原居地生活，但他們在辦理寵物回國手續時所託非人，不法分子向寵物主人隱瞞，其實是透過海路將寵物由香港走私到內地，從而減少成本及檢疫，令無辜的貓狗受害，有關案件仍在調查中，警方不排除會有更多人被捕。生還的動物中仍有7隻未有人認領，警方公開有關的資料，呼籲主人盡快與部門聯絡。

在被捕的人中，1名人士已被起訴一項「危害他人在海上的安全」及一項「殘酷對待動物」罪；而另1名人士被警方起訴一項「殘酷對待動物」罪，其餘7人獲警方批准保釋，需於本月下旬到警署報到。水警總區重案組第3隊偵緝警員郭志健表示，繼上月21日在快艇拘捕兩名涉案人士，警方分析寵物主人及漁護署提供的資料後，再聯同愛護動物協會及漁護署人員搜查兩所寵物酒店及多個住址，再拘捕7人，期間檢獲22隻狗和26隻貓，涉事的動物皆植有晶片。

同隊主管偵緝高級督察譚漢榮呼籲，寵物主人若計劃把寵物運送到其他地方，應聘用可靠的寵物託運中介人士，最安全的方法是親自攜同寵物前往目的地，「你有得揀，寵物無得揀，你的一個輕率的決定，足以影響你同佢(寵物)的一生。」

案件事發在上月21日，當時警方及海關在長洲截獲一艘快艇，發現12隻狗被放置在4個寵物籠，之後又分別在上月26及27日在赤柱聖士提反灣及南丫島大灣肚沙灘發現3隻狗及12具貓隻屍體。

愛護動物協會福利部行政經理柯慧賢指出，愛協在上月底接收12隻涉事狗隻，並安排獸醫進行檢查，發現牠們精神呆滯、情緒緊張，由於長時間被放置在狹小的膠籠中，有寵物的毛髮已與自己的糞便及尿液混在一起。

連同自屯門一所寵物酒店接收的動物，愛協在事件中共接收48隻貓狗，經過醫生及職員的照顧後，不少貓狗已習慣現時的生活。柯希望涉案人士得到應有的懲罰，為逝去的生命「討回公道」。

有辦理貓狗託運服務的公司「寵物假期」的寵物專員梁小姐表示，若依照合法程序及手續，香港的寵物可跟隨入境者一同進入內地，若希望委託本港的公司處理有關文件，費用約為4800港元至至約1萬港元。她又強調，即使寵物的主人不在香港，仍可以委託有關公司把寵物帶到內地，費用會更高，需要最少3.5萬港元，但以合法的方式辦理寵物進出口，才可保障寵物的安全。