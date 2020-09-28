4中五生研發自動消毒除臭廁所獲獎　不排除申請專利

提到流動廁所，總會令人聯想到臭氣薰天、無水沖廁及衛生不佳，幾名來自天水圍的萬鈞伯裘書院中五學生研發了一座有自動化消毒、除臭功能的智能流動廁所，在本地科研比賽獲獎。幾名未來工程師透露，計劃始於上年九月，經大量資料搜集後，用了一至兩個月時間設計、考慮用何種技術，然後是一系列實驗，雖然計劃被突如其來的疫情打亂了，增加不少困難，但研發的產品獲得肯定，待進一步完善後，他們不排除會申請專利。

研發者是萬鈞伯裘書院的中五學生郭璟浠、岑卓斌、關天賜及黃殷祈，他們研發的智能流動廁所「SHACKS」，在香港科技創新教育聯盟主辦的第二屆未來工程師大賽獲得高中組一等獎，產品特色是，在廁所糞池設有水位感應器，當容量達一定水平，便會自動發出訊息通知清潔公司派人清潔；每次使用後，廁所門會自動鎖上，進行辟味及消毒，再經抽氣扇抽走；廁所頂部設有太陽能板，是節流的環保產品。

團隊成員之一岑卓斌是跨境生，疫情爆發後，他身處內地，只能透過視像參與研發過程。而原定會出國參與在日本和羅馬尼亞的國際科研比賽均告取消，另一成員黃殷祈很失望，一度離隊，有段時間只有關天賜和郭璟浠回校繼續研發工作，後來黃發現隊友仍在努力，才再度加入。種種狀況下，比賽當日只有郭璟浠一人到場匯報，但他説：「有隊友準備的報告及簡報，我並不害怕。」

指導老師伍卓鍵形容學生鬥志很強，喜見學生的成長，又指學生之間無論發生何事都能互相包容的精神，亦值得老師反過來學習。他說研發過程中只略為提點、提供網上資源，讓學生自學及找尋解決方法。