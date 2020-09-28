何志平專欄：懷念「蝦餃佬」

過去的三十一個月在紐約大都會看守所裏，我有三個訪客。一個是家在南部休斯頓，跨國能源企業的前總裁，七十多歲的白種人邁斯特（假名）。每一季他來紐約開董事會時都抽大半天的空來探望我，跟我談天說地，他一共來了五次。另一位訪友是從前在紐約的同事，來自福建年輕有為的小陳（假名）。二○一八年裏，他差不多每個星期都來跟我說說話，聊東聊西。後來他簽證到期，回家去了。第三位訪友是來自香港，比我年輕十多年的中學校友，現任教於香港某名校的曾生（假名）。

二○一八年底，曾生從香港來美國東岸參加一個學術會議。回程時路經紐約來看我，給我帶來香港的問候和訊息。我們以前在香港一些社會活動上或校友聚會中偶爾交談過。因為音樂是我們共同的興趣，也算得是彼此的知音人。曾生這次不辭勞苦，排除眾多繁文縟節，花了額外的時間及精神前來探望，我心裏感激，口裏道謝不已。曾生的到訪是多月來第一次與香港人面對面的以粵語交談。和邁斯特交談是用英文。小陳，是說普通話的。曾生給我機會動動我的粵語舌頭。曾生跟我聊得最多的是我們的老校長郭慎墀。郭校長，因其鬍鬚特徵，被學生們暱稱為「蝦餃佬」，他是歐亞混血兒，香港長大，操一口流利地道的粵語。

一九六一年，我踏進那位於九龍的男校唸中一，也是三十一歲的蝦餃佬，當上那中學校長的第一年。曾生入讀中學時蝦餃佬已步入退休了，沒有直接受教於蝦餃佬。

曾生問：「蝦餃佬最令你深刻難忘的是甚麼？」

我不假思索的回答：「六○年代中，聖誕節前夕的一天，晚飯後好幾個學生在學校操場的另一邊，蝦餃佬的屋子裏聊天。蝦餃佬把我們分成三組，每組三人，再給每組一百元港幣拿去街上派送出去。各組便分頭行事。我們三人走入九龍城，穿街過巷找露宿者，找「有需要」的人。三小時下來，搜了不少梯間角落，但我們三人總不能同意怎樣把錢送出去或送給誰，到最後一毛錢也沒有送出去。午夜前回到蝦餃佬屋裏把錢還了。另一組的人還沒有回來，但有一組老早便回來了。他們就在學校西邊碰上一對母子瑟縮在街頭的寒風裏。他們二話不說便馬上把校長的一百元，加上各人身上的十多塊，和穿在身上的棉襖大衣一腦子都全給了那街頭上的母子兩人。

問他們為何這樣做，他們聳聳肩，漫不經意的說，覺得應該這樣做便做了。那一刻，我懂了！我們刻意做「善事」。「善」與「我們」是兩件事，「善」不在「我們」裏面。要做不在意的，才是自然的事。要學會「善 」，再忘掉「善」，才是真的「善」。蝦餃佬，讓我們明白體會了「要學習」和「要忘掉，洗抹去已學過了的」（learn and unlearn）。學過了之後，把學到的都忘掉，才能把自己從學習中解放出來，把精髓融入自我，內化成「我」的一部分。那時還年輕，似懂非懂，後來才意會到其中究竟：渾沌時候要學會「看山是山，看水是水」，是學習象理。長大了便深入了解內涵而「看山不是山，看水不是水」，開始懂得內在的意義。再成熟了便要跳出三界十方，釋放開懷的又是「看山還是山，看水還是水」，尋回逍遙真我！半世紀以來，我一直朝着這方向而努力，現在也正要對生命和死亡，重新的再體會和了解，再學會，再忘掉，才可以有新生命，作新人！

懷念着已離去了的蝦餃佬。他的音影還歷歷在目。忽然有感如黛玉葬花。

不禁悲從中來，熱淚縱橫！