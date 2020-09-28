業界爭取港廢紙列「國廢」　免除進口內地限制

本港廢紙出口主要運往內地，受制於內地廢紙進口配額及批文，本地廢紙回收商及紙商均促請政府向中央反映，將香港廢紙納入大灣區的自貿區處理，免除進口規限，長遠解決廢紙出口問題。在內地設廠處理廢紙的日高環保資源管理有限公司業務經理梁一陽認為，若內地能將香港廢紙視作「國廢」的一部分，不受內地進口批文所限制，廢紙問題就迎刃而解，希望政府多與業界溝通，吸取業界經驗，甚至可邀請業界聯營在港設紙漿廠處理廢紙問題，幫助業界轉型而非淘汰現有營運者。

本港廢紙問題正面臨莫大挑戰，香港鄰近國家，如印尼及馬來西亞等已陸續收緊各類廢紙進口管制，而內地亦開始限制進口廢紙的來源地，故本港廢紙回收、出口及再造問題急需配合。

綠惜地球環境倡議總監朱漢強認為，政府應以「三角櫈」方向處理廢紙，包括出口外地、本地設廠及中央收紙等三大措施。為免廢紙最終落入堆填區，政府介入直接補貼廢紙回收是必不可少的，除了能穩定廢紙回收價，同時讓本地回收商及紙廠能在廢紙出口上取得競爭力。

環保署回應稱，一直有與內地環境部及相關部委溝通，亦有向國家反映本地回收市場情況，探討如何為香港在大灣區帶來回收方面的機遇。